Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Nr. 2253

Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass die Polizei gestern Abend in Gropiusstadt einen mutmaßlichen Einbrecher dingfest machen konnte. Gegen 20.30 Uhr soll ein 18-Jähriger zwei Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus in der Lipschitzallee aufgehebelt haben. An der ersten Tür soll er vom Bewohner überrascht und in die Flucht geschlagen worden sein. Während er noch an der zweiten Tür hantierte, trafen die von einem anderen Hausbewohner alarmierten Einsatzkräfte ein und nahmen den Heranwachsenden fest. Der mutmaßliche Einbrecher soll heute zum Erlass eines Haftbefehls einem Richter zugeführt werden.