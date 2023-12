Schwere Brandstiftung in einem Wohnhaus

Nr. 2254

Gestern Nachmittag kam es zu einer schweren Brandstiftung in Wedding. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 14.30 Uhr zu einem Wohnhaus in der Liebenwalder Straße alarmiert. Die eintreffende Feuerwehr konnte im Hausflur einen brennenden Kinderwagen ausmachen und diesen löschen. Insgesamt wurden 15 Personen von den Rettungskräften aufgrund der Rauchentwicklung untersucht. Fünf Kinder im Alter von fünf, sechs, neun Jahren und zwei Zwölfjährige sowie eine 20-Jährige wurden in Kliniken zu ambulanten Behandlungen gebracht. Die Haussubstanz wurde ebenfalls bei dem Brand angegriffen. Die Liebenwalder Straße wurde in Höhe der Groninger Straße sowie der Malplaquetstraße bis circa 17 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.