Verletzter Autofahrer

Nr. 2252

Heute früh kam es zu einem Verkehrsunfall in Staaken, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr ein 62-jähriger Mann gegen 4.40 Uhr mit einem Auto den Brunsbütteler Damm in Richtung Barmbeker Weg. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf einer Mittelinsel gegen einen Baum. Der Mann wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.