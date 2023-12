Mutmaßliche Taschendiebin festgenommen

Nr. 2251

Polizeikräfte nahmen gestern Nachmittag in Kreuzberg eine mutmaßliche Taschendiebin fest. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 55-jähriger Tourist gegen 13.40 Uhr festgestellt haben, dass ihm eine 19-jährige Tatverdächtige in die Tasche an seine Geldbörse griff, nachdem sie ihm zuvor ein Spendenschild vorgehalten hatte. Der Tourist stellte die Frau zur Rede, woraufhin diese zu flüchten versuchte. Der 55-Jährige sowie ein Museumsmitarbeiter konnten die mutmaßliche Diebin bis zum Eintreffen von alarmierten Polizeikräften festhalten. Der Mann wurde nicht verletzt, es wurde nichts entwendet. Die Besatzung eines Funkwagens brachte die 19-Jährige in einen Polizeigewahrsam und überstellte sie an das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes, das die weiteren Ermittlungen führt.

