Versuchte schwere Brandstiftung auf Gebäude

Nr. 2250

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Brandes nach Schmargendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Mitglieder einer ausländischen Vereinigung gegen 2.15 Uhr Flammen am Fensterbereich des Gebäudes in der Landecker Straße, in welchem die Vereinigung ihren Sitz hat. Sie löschten das Feuer eigenständig, bevor die Flammen auf den Innenraum übergreifen konnten. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.