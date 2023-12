Tempelhof-Schöneberg/Pankow

Nr. 2255

Der seit dem 4. November 2023 vermisste 66-jährige Senior ist wieder da. Gestern Abend konnte der Mann in einem Supermarkt in Pankow angetroffen werden. Er wird aktuell in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Seine Angehörigen wurden informiert.

Erstmeldung Nr. 2248 vom 4. Dezember 2023: Senior vermisst

Seit Samstag, den 4. November 2023, wird ein 66-jähriger Mann aus Mariendorf vermisst.