Fußgängerin verletzt

Nr. 2246

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall gestern Abend im Märkischen Viertel verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 28-Jähriger gegen 21.50 Uhr mit seinem Renault im Wilhelmsruher Damm in Richtung Eichhorster Weg unterwegs und soll dann mit dem Außenspiegel die 65-Jährige angefahren haben, die zwischen geparkten Fahrzeugen von rechts aus auf die Fahrbahn getreten sein soll. Nachdem der Autofahrer angehalten hatte und ausgestiegen war, um sich nach dem Zustand der Fußgängerin zu erkundigen, schlug ihm ein Unbekannter mit einer Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend. Die Fußgängerin wurde von Rettungskräften mit Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer klagte über Kopfschmerzen. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.