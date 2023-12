Schüsse auf ein Lokal

Nr. 2244

Heute früh gegen 4.40 Uhr wurde die Polizei von mehreren Zeugen, die Schüsse gehört hatten, zu einem Lokal in der Potsdamer Straße nach Tiergarten alarmiert. Am Ort stellten die Einsatzkräfte die Identität von insgesamt 15 Personen im Alter von 18 bis 66 Jahren fest. Verletzt wurde von den Anwesenden niemand. Im Lokal und auf dem Gehweg sicherten die Einsatzkräfte Patronenhülsen, an der Fassade des Gebäudes und im Lokal stellten sie Projektile und Einschusslöcher fest. Wer die Schüsse abgegeben hatte und was die Hintergründe dieser Tat sind, ist bislang unklar. Der Gehweg vor dem Lokal war von 5.15 Uhr bis 10.20 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).