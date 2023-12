Mann fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 2243

Gestern Abend wurde eine Polizeistreife nach Weißensee in die Meyerbeerstraße alarmiert. Ein 40-jähriger Mann gab an, kurz nach 18 Uhr in einer Straßenbahn der Linie M13 in Fahrtrichtung Alexanderplatz von einem ihm unbekannten Mann angesprochen worden zu sein. Es sei dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Noch in der Straßenbahn und nachdem beide Männer an der Haltestelle Albertinenstraße ausgestiegen waren, soll der später von Einsatzkräften namhaft gemachte 55-Jährige den 40-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt und gegen den Oberkörper gestoßen haben. Der 40-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen.