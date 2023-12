Verletzte bei Abbiegeunfall

Nr. 2242

Gestern Nachmittag wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall nach Schöneberg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr ein 57-Jähriger gegen 14.20 Uhr mit seinem Wagen die Lietzenburger Straße in Richtung Martin-Luther-Straße. Als er an einer Ampel nach links in die Kleiststraße einbog, soll ihm von links ein 30-Jähriger mit seinem Wagen entgegengekommen sein. Dieser sagte aus, er habe angenommen, dass die von rechts aus der Lietzenburger Straße kommenden Fahrzeuge Rot hätten. Beide Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei zog sich die 31-jährige Beifahrerin des 30-Jährigen Verletzungen an Kopf und Nacken zu und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Jeweils ein weiterer Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Beide Unfallwagen waren im Anschluss fahrunfähig. Die Martin-Luther-Straße musste zur Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt werden, davon war auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).