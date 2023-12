Mann bewusstlos geschlagen

Nr. 2241

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Fennpfuhl ermittelt seit gestern früh die Kriminalpolizei in der Direktion 3 (Ost). Passanten alarmierten gegen 8.30 Uhr den Notruf, als ein Mann in der Möllendorffstraße aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus attackiert wurde. Nach den bisherigen Aussagen und Erkenntnissen wurde der 31-Jährige zunächst in ein Streitgespräch mit den Männern verwickelt. Als er seinen Weg fortsetzte und die Fahrbahn überquerte, trat eine Person aus der Gruppe das Opfer zu Boden, hob ihn auf und versetzte ihm in der weiteren Folge einen Kopfstoß. Anschließend schlug er ihn zweimal mit der Faust ins Gesicht, so dass der Angegriffene zusammensackte und regungslos auf dem Asphalt liegen blieb. Die Gruppe flüchtete dann zu Fuß in Richtung Frankfurter Allee. Alarmierte Rettungskräfte brachten den am Kopf Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Absuche der Umgebung nach der Gruppe verlief indes erfolglos.