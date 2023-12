Einsatzkräfte mit Messer bedroht

Nr. 2240

Ein Mann bedrohte gestern Abend in Alt-Hohenschönhausen Einsatzkräfte mit einem Messer und sprang anschließend aus dem Fenster. Eine Mieterin eines Mehrfamilienwohnhauses alarmierte gegen 18.20 Uhr die Polizei in die Zechliner Straße, weil sie lautes Gebrüll im Treppenhaus wahrnahm. Als die Besatzung einer Funkstreife eintraf, stellte sie in der dritten Etage einen Mann in der geöffneten Wohnungstür fest, der plötzlich ein Messer vor sich hielt, die Beamten anschrie und dann die Hand mit dem Messer bedrohlich anhob. Als die Polizisten ihre Schusswaffen zogen, flüchtete der Verdächtige in die Wohnung und sprang aus dem Fenster in den Innenhof. Die Einsatzkräfte eilten zu ihm, leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Mit einer Verletzung an der Wirbelsäule kam der Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Zudem gab der 26-Jährige an, Drogen konsumiert zu haben. In der Wohnung befand sich noch eine 53-Jährige, die von dem Verdächtigen zuvor mit dem Messer verletzt worden war. Sie konnte nach einer ambulanten Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.