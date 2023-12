Kellerbrand erneut aufgeflammt

Nr. 2239

Zu einem Kellerbrand erheblichen Ausmaßes kam es gestern in Hellersdorf. Zunächst wurden Polizei und Feuerwehr gegen 10.40 Uhr zu einem Mehrfamilienwohnhaus in der Tangermünder Straße alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften das Feuer in mehreren Kellerverschlägen. Als nach den Löscharbeiten die Kriminalpolizei gegen 14.50 Uhr die Untersuchungen am Brandort übernahm, bemerkten das Team und die noch anwesende Besatzung einer Funkstreife erneut Qualm sowie Brandgeruch und alarmierten sogleich die Feuerwehr. Während des folgenden Einsatzes war es aufgrund der massiven Rauchentwicklung erforderlich, dass alle Bewohnenden das Gebäude verlassen mussten. Bei der Kontrolle der einzelnen Wohnungen mussten auch diverse Türen gewaltsam geöffnet werden, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr in den Räumlichkeiten befanden. Verletzt wurde schließlich niemand. Nach aktuellem Stand wurden etwa 35 Kellerverschläge beschädigt oder zerstört. Auch Versorgungsleitungen waren betroffen, so dass das Haus zunächst unbewohnbar war. Die Menschen kamen bei Verwandten oder Bekannten sowie in einem zur Verfügung gestellten Ausweichquartier unter. Während des Einsatzes war die Tangermünder Straße zwischen Quedlinburger und Zerbster Straße bis etwa 23 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.