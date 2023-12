Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Nr. 2237

Gestern Nachmittag kam es in Wilmersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 75-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 15.45 Uhr die Berliner Straße in Richtung Landhaustraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Senior an der Ecke Bundesallee zu Fall. Durch den Sturz erlitt der Mann erhebliche Kopfverletzungen und wurden von alarmierten Rettungskräften reanimiert. Anschließend brachten sie den 75-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.