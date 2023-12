Frauen nach Auseinandersetzung verletzt

Nr. 2236

Eine 34-Jährige steht im Verdacht, gestern Nachmittag zwei Frauen in Wedding mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Die Tatverdächtige wurde von alarmierten Einsatzkräften festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll die Festgenommene gegen 15.30 Uhr in einer Wohnung in der Genter Straße zwei 58-Jährige mit der Stichwaffe attackiert haben. Danach kam eine Frau zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die andere Angegriffene musste zur weiteren Behandlung stationär in einer Klinik aufgenommen werden.