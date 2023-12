Auto geraubt

Nr. 2231

Ein Mann alarmierte heute früh die Polizei zu einem mutmaßlichen Raub eines Autos nach Marzahn. Der 62-Jährige gab an, von einem Unbekannten nach der Uhrzeit gefragt worden zu sein, unmittelbar nachdem er seinen Wagen gegen 5.50 Uhr vor einem Haus in der Havemannstraße abgestellt hatte. Nachdem er die Frage beantwortet hatte, sei er von dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden und zu Boden gegangen. Der Unbekannte habe ihn dann aufgefordert, die Fahrzeugschlüssel, seine Geldbörse und seinen Rucksack herauszugeben. Anschließend sei der Unbekannte ins Auto gestiegen und in Richtung Kemberger Straße davongefahren. Der 62-Jährige erlitt leichte Kopfverletzungen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die Absuche der näheren Umgebung blieb erfolglos, die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) ermittelt.