Alexwache mit Hakenkreuzen beschmiert

Nr. 2231

Gestern Nachmittag gegen 17 Uhr bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter des Weihnachtsmarktes am Alexanderplatz in Mitte einen Mann, der die Außenwände der Wache mit zwei Hakenkreuzen beschmierte. Gemeinsam mit seinen Kollegen hielt er den 25-jährigen Mann, der sich mutmaßlich als Tourist in Berlin aufhält, fest. Die Besatzung der Alexwache beschlagnahmte anschließend die Sprayflasche und entfernte die Farbschmierereien. Die Einsatzkräfte stellten die Identität des Mannes fest und verwiesen ihn nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen des Platzes. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.