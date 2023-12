Kinderwagen mit Wasserflasche beworfen

Nr. 2230

In Johannisthal zeigte gestern Nachmittag gegen 15 Uhr eine Mutter eine versuchte Körperverletzung an. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen spazierte die 25-Jährige auf dem Gehweg am Sterndamm und schob den Kinderwagen ihrer sechs Monate alten Tochter. Plötzlich sei durch bislang Unbekannte eine mit Wasser gefüllte PET-Flasche aus einem Fenster des dortigen Wohnhauses geworfen worden und habe das Verdeck des Kinderwagens getroffen. Es wurde niemand verletzt. Die Hintergründe der Tat und wer sie begangen hat, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) führt.