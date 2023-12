Festnahmen nach mutmaßlichem Diebstahl von Autospiegeln

Nr. 2228

Gestern früh nahmen Polizisten in Zivilkleidung in Wilmersdorf zwei mutmaßliche Diebe fest. Die beiden 43 und 32 Jahre alte Männer hatten zunächst in der Nähe des U-Bahnhofes Hansaplatz mehrere Autospiegel entwendet. Anschließend fuhr das Duo mit der U-Bahn in Richtung Rathaus Steglitz und stieg am U-Bahnhof Günzelstraße aus. Dort beobachteten die Beamten, wie sich die Männer an weiteren Autospiegeln zu schaffen machten, und nahmen die beiden fest. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte typische Werkzeuge zum Begehen von Diebstählen sowie Diebesgut. Im Gewahrsam mussten sich die beiden Tatverdächtigen einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Anschließend wurden sie für weitere Ermittlungen an den zuständigen Polizeiabschnitt der Direktion 2 (West) überstellt.