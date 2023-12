Taschendiebin festgenommen

Nr. 2226

Zivilfahnder des Landeskriminalamtes nahmen gestern Nachmittag in Moabit eine mutmaßliche Taschendiebin fest. Gegen 17 Uhr beobachtete ein Beamter auf dem U-Bahnhof Eisenacher Straße der Linie U7, wie eine 26-jährige Frau unbemerkt eine Mappe aus dem Rucksack einer älteren Dame entwendete, daraus Bargeld und Stifte entnahm und den Rest in eine Mülltonne warf. Dabei ging die mutmaßliche Diebin äußerst geschickt vor. Die Einsatzkräfte verfolgten die Frau und machten sie schließlich in der Nähe des U-Bahnhofes Turmstraße dingfest. Die Besatzung eines Funkwagens brachte die 26-Jährige, bereits einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige in einen Polizeigewahrsam und überstellten sie an das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes, das die weiteren Ermittlungen führt.

