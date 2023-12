Fußgänger bei Unfall verletzt

Nr. 2225

Bei einem Unfall in der vergangenen Nacht in Mitte ist ein Fußgänger verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 36-Jährige gegen 22.20 Uhr die Fahrbahn der Karl-Liebknecht-Straße und wurde von einem Toyota angefahren, mit dem ein 41-Jähriger die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Spandauer Straße befuhr. Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit Kopfverletzungen in eine Klinik, in die er stationär aufgenommen wurde. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen, da der Verdacht bestand, dass er alkoholisiert gewesen sein könnte. Die Karl-Liebknecht-Straße war ab der Memhardstraße bis Mitternacht gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) ermittelt.