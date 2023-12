Stationäre Behandlung nach Verkehrsunfall

Nr. 2224

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Rudow ist eine Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 83-Jähriger gegen 14.15 Uhr mit seinem BMW in der Stubenrauchstraße in Richtung Zwickauer Damm unterwegs und fuhr beim Linksabbiegen in die Neuköllner Straße in Richtung der Straße Alt-Rudow die 62 Jahre alte Fußgängerin an, die die Neuköllner Straße in Richtung Zwickauer Damm überquerte. Die 62-Jährige erlitt Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen und kam in die Klinik. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Neuköllner Straße ab Zwickauer Damm in Richtung der Straße Alt-Rudow bis etwa 14.50 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd).