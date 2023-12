Autofahrer verstorben

Nr. 2223

Gestern Morgen ist ein Autofahrer in Heiligensee verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 77-Jährige gegen 7 Uhr mit seinem Opel die Heiligenseestraße in Richtung Hennigsdorfer Straße, kam kurz vor der Reiherallee aus bislang unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mercedes. Alarmierte Polizeikräfte führten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen durch. Unter Fortführung der Reanimation wurde der 77-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, in dem er kurz darauf verstarb. Während der Unfallaufnahme war die Heiligenseestraße zwischen Dambockstraße und Reiherallee gesperrt. Der genaue Unfallhergang sowie die Frage, ob gesundheitliche Probleme für den Unfall ursächlich waren, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen hat.