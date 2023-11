Geld aus Geldautomat entwendet

Nr. 2219

In den frühen Morgenstunden wurden Einsatzkräfte wegen eines Einbruchs in eine Bankfiliale nach Tempelhof alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich unbekannte Tatverdächtige in der vergangenen Nacht zwischen 22 und 5 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten am Tempelhofer Damm verschafft und Geld aus einem Geldautomaten entwendet haben. Anschließend entkamen die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen und dauern an.