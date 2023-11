Autoeinbruch beobachtet – Festnahme

Nr. 2216

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte in Gesundbrunnen einen mutmaßlichen Autoeinbrecher fest. Zeuginnen und Zeugen riefen gegen 0.35 Uhr die Polizei in die Gottschedstraße, da sie zwei Männer bemerkt hatten, die auffällig um geparkte Autos herumgeschlichen waren. Kurze Zeit später ertönte eine Alarmanlage eines Werkstattwagens, an dem sich die beiden Männer zuvor aufgehalten hatten. Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst. Einer der beiden konnte durch einen 23-jährigen Zeugen festgehalten werden, bis die alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen und den 36 Jahre alten Mann vorläufig festnahmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen entdeckten sie Diebesgut aus dem Werkstattwagen und Einbruchswerkzeug. Der Einbrecher wurde für die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) eingeliefert. Sein Compagnon ist weiterhin flüchtig.