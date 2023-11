Mann durch Messerstiche verletzt

Nr. 2215

Gestern Abend wurde die Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Messerstiche nach Kreuzberg zum U-Bahnhof Kottbusser Tor alarmiert. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen kam es gegen 20.45 Uhr auf dem Bahnsteig der U8 zwischen einem 24-Jährigen und einem mutmaßlichen Drogenhändler zu einer Auseinandersetzung über ein früheres Drogengeschäft. Es sollen dann vier weitere, bislang unbekannte Männer hinzugekommen sein, die den 24-Jährigen auf die Zwischenebene des U-Bahnhofes gezerrt haben und dort auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben sollen. Schließlich soll der mutmaßliche Drogenhändler den 24-Jährigen mehrfach mit einer Stichwaffe in den Oberschenkel gestochen haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen über die Reichenberger Straße in Richtung Dresdener Straße geflüchtet sein. Der blutende 24-Jährige verließ den Bahnhof Kottbusser Tor in Richtung Reichenberger Straße. Dort bemerkte ihn ein Taxifahrer, der eine Polizeistreife benachrichtigte. Der 24-Jährige selbst bat einen Passanten um Unterstützung. Dieser leistete Erste Hilfe und alarmierte Polizei und Rettungskräfte, die den jungen Mann mit mehreren Stichverletzungen nach Versorgung am Ort zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.