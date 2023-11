Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2214

Ein Mädchen ist gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall in Baumschulenweg verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Neunjährige gegen 13.50 Uhr kurz vor der Chris-Gueffroy-Allee auf die Fahrbahn der Späthstraße gelaufen sein und wurde dabei von einer 49-jährigen Autofahrerin mit ihrem Wagen erfasst, welche die Späthstraße in Richtung Neue Späthstraße befuhr. Das Mädchen erlitt Kopf- und Handverletzungen und kam mit Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die Ermittlungen übernommen.