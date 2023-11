Frau bei Gefahrenbremsung einer Tram verletzt

Nr. 2212

Heute Vormittag erlitt eine Frau Verletzungen, als sie bei der Gefahrenbremsung einer Tram in Alt-Hohenschönhausen stürzte. Gegen 10.15 Uhr öffnete am Fahrbahnrand der Konrad-Wolf-Straße ein 54-jähriger Fahrer eines Abschleppwagens beim Abladen die Fahrertür des aufgeladenen Autos. Gleichzeitig nahte aus Richtung Weißenseer Weg eine Straßenbahn der Linie M5, die in Richtung Hauptstraße fuhr. Um einen Zusammenstoß mit der geöffneten Autotür zu verhindern, führte der 37-jährige Tramfahrer erfolgreich eine Gefahrenbremsung durch. Allerdings stürzte eine 53-jährige Frau in der Straßenbahn bei der Bremsung und verletzte sich am Rücken. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften nach einer Notarztbehandlung am Ort mit starken Schmerzen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnverkehr auf der Hauptstraße war während der Unfallaufnahme für 30 Minuten unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).