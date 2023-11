Zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2211

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls in den Ortsteil Baumschulenweg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 19-jähriger Autofahrer gegen 10 Uhr die Johannisthaler Chaussee in Richtung BAB 113 befahren haben, als zwei Mädchen im Alter von acht und neun Jahren hinter einem entgegenkommenden Fahrzeug auf die Fahrbahn liefen. Trotz Gefahrenbremsung erfasste der Mann die Kinder, wobei das neunjährige Mädchen mehrere Meter weit geschleudert worden sein soll. Die Besatzung eines zufällig am Ort befindlichen ambulanten Pflegedienstes übernahm die Erstversorgung der Kinder. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Während die Achtjährige nach ambulanter Behandlung nach Hause durfte, verbleibt die Neunjährige wegen des Verdachts eines Schädelhirntraumas sowie Verletzungen an den Extremitäten stationär. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.