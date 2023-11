Trickdiebstahl bei Seniorin - Quartett festgenommen

Nr. 2209

Zivilfahnder des Landeskriminalamtes nahmen gestern Nachmittag drei mutmaßliche Trickdiebinnen und ihren mutmaßlichen Komplizen fest. Kurz vor 15 Uhr bemerkten die Fahnder in Prenzlauer Berg, wie drei Frauen aus einem Auto ausstiegen und in der Schwedter Straße in der Nähe einer Hauseingangstür eine gebrechlich wirkende Seniorin ansprachen. Während die drei Frauen die alte Dame in das Haus begleiteten, blieb der Fahrer in dem Wagen zurück. Einige Minuten später verließ das Frauentrio zügig laufend wieder das Mehrfamilienhaus und stieg in das wartende Fahrzeug ihres mutmaßlichen Komplizen ein. Unmittelbar danach durchgeführte Ermittlungen bei der 81-jährigen Seniorin ergaben, dass Geld aus ihrer Wohnung fehlte und Behältnisse geöffnet waren. Hinzualarmierte Kräfte stoppten das Auto der Tatverdächtigen und nahmen die Insassen fest. Der 51-jährige Fahrer und seine drei mutmaßlichen Mittäterinnen im Alter von 47, 49 und 51 Jahren wurden dem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat, übergeben.

Tipps, wie Sie sich vor Trickdiebstahl und Trickbetrug in Ihrer Wohnung schützen können, finden Sie hier.