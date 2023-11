Zusammenstoß an Grundstücksausfahrt

Nr. 2207

Rettungskräfte und Polizei wurden gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall in Charlottenburg mit vier beteiligten Fahrzeugen alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pkw gegen 15.30 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt heraus und wollte nach links in die Franklinstraße einbiegen. Dabei soll sie sich an einem unbekannt gebliebenen Fahrzeug vorbeigetastet haben, dessen Fahrerin oder Fahrer auf das Grundstück einfahren wollte und anhielt. Als sie dieses wartende Auto passiert hatte, stieß sie mit dem 49-jährigen Fahrer eines Pkw zusammen, welcher die Franklinstraße in Richtung Gotzkowskybrücke befuhr und den haltenden Wagen überholte. Durch den Zusammenstoß schleuderten die beiden Autos gegen zwei geparkte Fahrzeuge, einen Pkw und einen Anhänger, und beschädigten diese. Die 39-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, während ihre mitfahrenden Kinder, sieben und neun Jahre alt, unverletzt blieben. Der 49-Jährige wurde am Rumpf verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen, der Fahrer wurde stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.