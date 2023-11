Mieter tot in Wohnung aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Nr. 2203

Die 6. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben in der vergangenen Nacht die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Marzahn aufgenommen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen hörte eine 86 Jahre alte Frau gegen Mitternacht Schließgeräusche an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Murtzaner Ring. Nach ihren Angaben soll ein ihr unbekannter Mann ihre Wohnung betreten, sie überwältigt und Geld gefordert haben. Nachdem die Seniorin der Forderung nachgekommen war, soll der Angreifer mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die 86-Jährige wurde leicht verletzt.

Alarmierten Polizeikräften gegenüber gab die Überfallene an, dass ein im selben Haus wohnender Neffe einen Schlüssel zu ihrer Wohnung in Obhut habe. Zum Abklären dieser Angaben suchten die Kräfte die Wohnung des 63-jährigen Verwandten auf und fanden diesen leblos in einem Zimmer. Die Auffindesituation deutete auf ein Tötungsdelikt hin. Die Mordkommission wurde hinzugerufen und übernahm die weiteren Ermittlungen. Diese dauern an.