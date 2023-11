Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2202

Gestern Nachmittag kam es in Heiligensee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 82-Jährige befuhr gegen 14 Uhr die Heiligenseestraße aus Richtung Schulzendorfer Straße kommend. Auf Höhe der Kreuzung Heiligenseestraße/Süderholmer Steig soll er vom Radweg auf die Fahrbahn der Heiligenseestraße gefahren sein, ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Eine 64-jährige Autofahrerin, die hinter dem Radfahrer die Heiligenseestraße in dieselbe Richtung befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 82-Jährige eine schwere Kopfverletzung zuzog. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb zwar körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock und wurde am Ort medizinisch betreut. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).