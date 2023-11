Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2201

Gestern Abend kam es in Gropiusstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Autofahrerin. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 38-jährige Mann gegen 18.30 Uhr mit seinem Krad vom Ulrich-von-Hassell-Weg kommend auf der Lipschitzallee in Richtung Sollmannweg unterwegs gewesen sein, als er mit einer 35-jährigen Frau kollidierte, die mit einem Auto aus einer Parklücke gefahren sein soll. Bei dem anschließenden Sturz erlitt er Verletzungen an einem Bein sowie an einer Hand und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-Jährige stand unter dem Eindruck des Geschehens und kam vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.