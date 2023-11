Eingeschlagene Seitenscheiben führen zur Festnahme

Nr. 2200

Gestern Vormittag nahmen Einsatzkräfte in Alt-Hohenschönhausen einen mutmaßlichen Dieb fest. Gegen 9.30 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Mann, der in der Landsberger Allee Ecke Zechliner Straße eine Autoscheibe eines Renault einschlug, einen Rucksack daraus entwendete und anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Allee-Center flüchtete. Die Zeugin alarmierte den Notruf. Die Polizeikräfte entdeckten den 36-jährigen Tatverdächtigen in der Neustrelitzer Straße Ecke Zechliner Straße, den sie nach einer Verfolgung festnahmen, wobei er Widerstand leistete. Bei ihm konnten sowohl das Handy aus dem Fahrzeug als auch ein Nothammer als mutmaßliches Tatmittel beschlagnahmt werden. Außerdem stand das Fluchtfahrrad wegen eines besonders schweren Diebstahls in der Fahndung. Der Tatverdächtige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) eingeliefert, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.