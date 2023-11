Mietwagen unrechtmäßig genutzt – Einsatzwagen der Polizei gerammt

Nr. 2198

Gestern Abend wurde ein Polizeifahrzeug bei einem Einsatz in Französisch Buchholz beschädigt. Gegen 18 Uhr hatte ein 22-jähriger Mann die Polizei alarmiert, nachdem er festgestellt hatte, dass sein Car-Sharing-Account gehackt und auf seinen Namen von einem Fremden ein Auto angemietet worden war. Mit Hilfe der Car-Sharing-Firma konnten die Einsatzkräfte das Auto orten und es schließlich gegen 18.30 Uhr in der Arnouxstraße feststellen. Als der 17-jährige Fahrer versuchte, sich durch Beschleunigen einer Polizeikontrolle zu entziehen, kollidierte er mit dem Einsatzwagen und einem geparkten Auto. Bei der Festnahme leistete der 17-Jährige Widerstand, verletzt wurde jedoch niemand. Bei der Durchsuchung des Car-Sharing-Wagens fanden die Beamten Betäubungsmittel. Der junge Mann musste sich nach seiner Festnahme in einem Gewahrsam einer Blutentnahme unterziehen und wurde anschließend seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen wegen Ausspähens von Daten, betrügerischen Erlangens eines Kraftfahrzeugs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss führt nun die Direktion 1 (Nord).