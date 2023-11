Sexualdelikt in Wohnheim

Nr. 2191

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Sexualdelikts zu einer Unterkunft für Geflüchtete in Lichterfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gelang es einer Bewohnerin gegen 17 Uhr durch Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen, nachdem ein Mann sie an der Tür zu ihrem Zimmer überwältigt haben soll. Der Tatverdächtige habe anschließend die Tür versperrt und sich an der Frau vergangen. Als es hinzugeeilten Bewohnenden gelang, das Zimmer der Frau zu betreten, flüchtete der 25-jährige Tatverdächtige, der ebenfalls dort wohnen soll, in unbekannte Richtung. Ein möglicher Zusammenhang mit einem Übergriff auf eine Seniorin vom 24. November 2023 wird derzeit geprüft (siehe Polizeimeldung Nr. 2184).