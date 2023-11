Frau lebensgefährlich verletzt – Ex-Partner festgenommen

Nr. 2189

Polizei und Rettungskräfte wurden gestern Mittag zu einem Supermarkt in Kreuzberg alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll der ehemalige Lebensgefährte einer 35 Jahre alten Frau diese gegen 13.50 Uhr auf dem Gehweg der Ritterstraße Ecke Jacobikirchstraße abgepasst haben. Beide sollen in einen Streit geraten sein, in dessen Folge der 41-Jährige mehrmals mit einem Messer auf seine Ex-Partnerin eingestochen haben soll. Die 35-Jährige konnte zu dem gegenüberliegenden Einkaufsmarkt flüchten, wo Passanten und Mitarbeiter Erste Hilfe leisteten. Rettungskräfte brachten die 35-Jährige mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert und anschließend stationär aufgenommen wurde. Im Verlaufe der weiteren Ermittlungen konnten Kräfte des Polizeiabschnitts 53 mit Unterstützung durch Spezialeinsatzkräfte den Tatverdächtigen in der Wohnung einer Angehörigen in der Franz-Künstler-Straße ermitteln und dort festnehmen. Der 41-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben, welche die weiteren Ermittlungen übernahm. Diese dauern an.