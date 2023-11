Mitschülerin angegriffen

Nr. 2188

Wegen einer von ihr getragenen Halskette soll gestern Mittag eine 15-Jährige auf der Toilette in einer Schule in Wilhelmstadt angegriffen worden sein. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen hielt sich die Schülerin gegen 12.45 Uhr in der Mädchentoilette der Oberschule auf, als ihr aus einer mindestens fünfköpfigen Gruppe von Mitschülerinnen heraus die Kette vom Hals gerissen und entwendet worden sein soll. Sie soll aus der Gruppe heraus auch geschlagen und getreten worden sein. Eine Lehrkraft, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde, leistete Erste Hilfe bei der verletzten Jugendlichen, die durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und dem gemeinschaftlichen Raub dauern an.