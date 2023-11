Cannabis in Umzugskarton

Nr. 2186

Kräfte des Polizeiabschnitts 27 nahmen gestern Abend in Moabit einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Ein unbekannt gebliebener Anrufer zeigte gegen 19.30 Uhr an, dass er einen Mann in der Rostocker Straße beobachtet habe, der einen Umzugskarton mit Betäubungsmitteln in einen Pkw geladen habe. Die Einsatzkräfte nahmen wenig später in der Nähe des geparkten Autos den 33-jährigen Halter fest. In dem auf der Rückbank abgestellten Karton fanden die Kräfte über fünf Kilo Cannabis und beschlagnahmten die Drogen. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Sie dauern an.