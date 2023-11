Seniorin in Wohnung angegriffen - Festnahme

Nr. 2184

In Moabit wurde gestern Nachmittag eine Frau in ihrer Wohnung durch einen jungen Mann aus bislang noch nicht bekannten Gründen angegriffen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen öffnete die 78-Jährige gegen 16.40 Uhr auf Klingeln ihre Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Bremer Straße und wurde unvermittelt durch den 25-jährigen Mann angegriffen. Der Angreifer soll die Seniorin in ihre Wohnung gedrängt, in einen sogenannten Schwitzkasten genommen und gewürgt haben. Die 78-Jährige habe laut um Hilfe gerufen, woraufhin mehrere ebenfalls im Haus wohnende Angehörige ihr zur Hilfe kamen und sie nur mit großem Kraftaufwand aus dem Griff des 25-Jährigen befreien konnten. Dieser flüchtete aus dem Gebäude in Richtung Waldenser Straße, wo er einem 56-jährigen Passanten, der mit einer mit Getränken beladenen Sackkarre unterwegs war, eine Flasche Schnaps entwendet haben soll. Der Bestohlene folgte dem mutmaßlichen Dieb, holte ihm in der Oldenburger Straße ein und holte sich die Flasche zurück. Während des dann folgenden Einsatzes der alarmierten Kräfte der Polizeidirektion 2 (West) wurde der Tatverdächtige in der Wiebestraße festgestellt und festgenommen. Bei der Festnahme leistete der 25-Jährige Widerstand. Da er über Schmerzen im Rippenbereich klagte, wurde er in einem Krankenhaus ambulant behandelt und anschließend der Kriminalpolizei überstellt.

Die 78-Jährige stand unter dem Eindruck des Geschehens, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.