Festnahmen nach Trickdiebstahl

Nr. 2182

Gestern Vormittag nahmen Zivilkräfte drei Frauen und eine Jugendliche im Ortsteil Wedding fest. Die Polizisten und Polizistinnen wurden auf das Quartett aufmerksam, als es immer wieder Senioren und Seniorinnen in der Nähe eines Supermarktes in der Müllerstraße ansprach und schließlich gegen 11.30 Uhr mit einem älteren Mann in einen Wagen stieg. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die vier Personen im Alter von 16, 21, 40 und 46 Jahren dem 83-Jährigen ihre Hilfe beim Transport seiner Einkäufe angeboten haben und dann mit ihm zu seiner nahegelegenen Wohnung gefahren sein. Dort sollen die beiden Jüngeren mit dem Senior in seine Wohnung gegangen, unbemerkt Geld und Schmuck an sich genommen und die Wohnung wieder verlassen haben. Nachdem die Einsatzkräfte den Mann mit ihren verdächtigen Beobachtungen konfrontierten und sich der Verdacht eines Diebstahls tatsächlich erhärtete, nahmen sie alle vier Tatverdächtigen im Nahbereich fest. Bei ihnen konnte der vermisste Schmuck und Geld aufgefunden werden. Die drei Frauen und die Jugendliche kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurden im Anschluss an ein zuständiges Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben. Die Ermittlungen dauern an.