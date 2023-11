Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Löschzuges der Berliner Feuerwehr

Nr. 2179

In Tempelhof kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Einsatzfahrzeug der Berliner Feuerwehr beteiligt war. Gegen 19.25 Uhr war das Löschfahrzeug auf der Schöneberger Straße aus Richtung Sachsendamm kommend in Richtung Kreuzung Alboinstraße/Schöneberger Straße unterwegs. Im Zuge des Abbiegevorgangs kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem Auto, dessen Fahrerin auf der Schöneberger Straße aus der Gegenrichtung kommend unterwegs war. Zwei leichtverletzte Personen wurden von Rettungskräften vor Ort versorgt. Die Fahrerin des PKW kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sechs weitere Personen bleiben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).