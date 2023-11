Motorradfahrer verletzt

Nr. 2177

Ein Motorradfahrer ist in der vergangenen Nacht in Weißensee gestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 54-Jährige gegen 22.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in der Berliner Allee in Richtung Buschallee unterwegs. In Höhe Pistoriusstraße rutschte er weg und stürzte. Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Ermittlungen übernommen.