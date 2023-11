Mit Pkw in Juwelier gefahren

Nr. 2176

Heute früh wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Steglitz alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeugen fuhren gegen 3.30 Uhr unbekannte Tatverdächtige mit einem Auto in der Schloßstraße durch eine verschlossene Geschäftstür eines Juweliergeschäfts in den Laden. Im Juweliergeschäft sollen die Tatverdächtigen mehrere Vitrinen zerschlagen und Schmuck entwendet haben. Das Auto ließen die Tatverdächtigen zurück und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Feuerwehr musste das aus noch nicht geklärten Gründen in Brand geratene Tatfahrzeug löschen. Durch den Brand wurden außerdem ein unbeteiligtes Fahrzeug, ein weiteres Geschäft, die Fassade eines Mehrfamilienhauses und ein Baum beschädigt. Die am Tatfahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zuvor gestohlen worden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.