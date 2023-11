Mann durch Messerstiche verletzt

Nr. 2174

Gestern Nachmittag kam es in Mitte zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Messerstiche. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen wurde ein 36-jähriger Mann auf dem Gehweg der Stockholmer Ecke Gotenburger Straße von einem unbekannten Mann mit einem Messer angegriffen. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der 36-Jährige erlitt Stichverletzungen im linken Unterbauch und am rechten Oberarm. Einsatzkräfte der Polizei leisteten erste Hilfe vor Ort, die von alarmierten Rettungskräfte übernommen wurde. Sie brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert wurde. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.