Durchsuchungen und Festnahmen nach Raub

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2172

Heute Morgen nahmen Einsatzkräfte der Polizei Berlin zwei Männer in ihren Wohnungen in Neukölln fest. Gegen 6 Uhr durchsuchten Polizisten und Polizistinnen eines örtlichen Fachkommissariats für Raubdelikte der Polizeidirektion 5 (City) gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Berlin zwei Wohnungen in der Sonnenallee. Dabei konnten sie zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren festnehmen und diverse Beweismittel, darunter eine Schusswaffe mit Munition, auffinden und beschlagnahmen. Die Beschuldigten kamen in einen Polizeigewahrsam und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Grund für die Durchsuchung war ein Raub am 8. August 2023, bei dem drei Männer gegen 0.40 Uhr einen 26-Jährigen in seiner Wohnung in der Grenzallee geschlagen, getreten und unter Vorhalten einer Schusswaffe beraubt haben sollen. Die Täter sollen zwei Handys erbeutet und mit diesen geflüchtet sein.