Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November

Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November 2023 laden Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Polizeidienststellen auch schon im Vorfeld zu verschiedenen Informationsveranstaltungen ein.

Stalking, Gewalt im Namen der Ehre, Häusliche Gewalt, partnerschaftliche Gewalt, interfamiliäre Gewalt. All diesen Phänomenen sind zwei Faktoren gemein: Erstens richten sie sich vor allem gegen Frauen und Mädchen. Zweitens sind es oftmals Beziehungstaten; sie passieren in Familien, Partnerschaften und Bekanntschaften.

Die Formen der Gewalt sind vielschichtig und können sich von anfänglich verbaler Einschüchterung bis hin zu körperlicher Gewalt steigern. Diese Gewaltspirale gilt es schnellstmöglich zu durchbrechen und die Betroffenen zu schützen. Dazu ist es notwendig, dass Betroffene und ihr Umfeld frühzeitig erkennen, dass Unrecht geschieht und es Möglichkeiten der Hilfe gibt. Bezugspersonen können Opfern die nötige Kraft geben, sich aus gewalttätigen Beziehungen zu lösen und die erforderlichen Schritte konsequent zu gehen.

Die Polizei Berlin ist Teil eines starken Netzwerks mit anderen staatlichen sowie nichtstaatlichen Einrichtungen, das sich in enger Zusammenarbeit für den Schutz von Frauen und gegen Gewalt einsetzt.

Zu diesem Thema geht die Polizei Berlin ab heute bis zum 27. November 2023 mit einer Vielzahl von Aktionen an den Start. Zum Teil finden diese Aktionen auch zusammen mit Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern statt. Das gemeinsame Ziel ist es, Betroffene dazu zu ermutigen, ihr Schweigen zu brechen, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen und Straftaten anzuzeigen. Auch richtet sich das Angebot an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die durch Gespräche und die Aushändigung von Informationsmaterialien sensibilisiert werden wollen, um so die Enttabuisierung von häuslicher Gewalt voranzutreiben und dem Unrecht derartiger Gewalttaten schnell ein Ende zu setzen.

Eine Übersicht der einzelnen polizeilichen Präventionsveranstaltungen finden Sie unter dem Schlagwort „Häusliche Gewalt“ in unserem Veranstaltungskalender.