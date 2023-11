Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Nr. 2167

Gestern Nachmittag erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Rummelsburg lebensbedrohliche Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 46-Jährige gegen 16.45 Uhr mit seinem Krad die Hauptstraße vom S-Bahnhof Rummelsburg kommend in Richtung Blockdammweg. Aus noch nicht bekannten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in die daneben verlaufende Gleisanlage der Straßenbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen mit lebensbedrohlichen Rumpf- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Unfallort bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Hiervon war auch der Tramverkehr betroffen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.