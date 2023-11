Mutmaßlicher Tankbetrüger flüchtet, verursacht zwei Verkehrsunfälle und greift einen Zeugen an

Nr. 2163

Gestern Nachmittag hat die Polizei in Lankwitz einen Autofahrer festgenommen, der zusammen mit drei Begleitern an einer Tankstelle Benzin gestohlen, danach bei der Flucht verkehrswidrig gefahren sein und schließlich einen Zeugen verletzt haben soll. Zunächst soll der Beifahrer des mit vier Personen besetzten Autos gegen 14 Uhr an einer Tankstelle am Barnackufer zwei mitgebrachte Benzinkanister mit Kraftstoff befüllt haben. Danach verließ das Quartett mit dem Wagen das Tankstellengelände, offenbar ohne zu bezahlen. Zwei 47 und 43 Jahre alte Zeugen nahmen zunächst mit dem Auto und dann zu Fuß die Verfolgung auf und stellten das Fluchtauto im Straßenverkehr, wobei der Fahrer dem 43-Jährigen über den Fuß gefahren sein soll. Da der Zeuge Arbeitssicherheitsschuhe trug, blieb er unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr der flüchtende 28-jährige Fahrer dann auf dem Ostpreußendamm in Fahrtrichtung Teltow mit hoher Geschwindigkeit eine rote Ampel und verursachte zwei Verkehrsunfälle mit entgegenkommenden Autos. Dabei wurde niemand verletzt, allerdings entstand Sachschaden. Bei einem Wendeversuch steuerte der 28-Jährige den Wagen dann auf einen Gehweg und fuhr gegen einen Baum. Alle Insassen verließen eilig das Auto in Richtung Osdorfer Straße. Die drei Mitfahrer konnten unerkannt flüchten. Den nachgeeilten Zeugen gelang es schließlich, den Fahrer des Wagens zu stellen, allerdings musste der 43-Jährige dafür einen Faustschlag ins Gesicht einstecken. Der 28-Jährige wurde an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt und muss sich nun wegen Tankbetrugs, Verkehrsunfallflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.